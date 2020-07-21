الصيادي: اكثر من 5 دعاوى قضائية لاستجواب الكاظمي بشأن تجديد رخص الاتصالات

2020/07/21 | 22:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد كشف عضو لجنة النزاهة النيابية، كاظم الصيادي، عن وجود اكثر من 5 دعاوى قضائية لاستجواب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن تجديد رخص شركات الاتصالات، لافتا الى وجود اسهم مخفية وغير معروضة اضافة الى حصول العائلة المالكة في الكويت على نسب في احدى الشركات.وقال الصيادي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “هناك اكثر […]

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