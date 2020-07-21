2020/07/21 | 22:19 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادتمكنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ أم قصر الشمالي في محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط عجلتين محملتين بمادة الكرانيت المنشأ الهند تم إنجاز معاملاتها الكمركية من قبل مركز كمرك المنفذ والتلاعب بالوزن الاجمالي للبضاعة مما سببت هدراً بالمال العام.واضافت انه "تمت عملية الضبط خارج الحرم الكمركي في سيطرة البحث والتحري هيأتنا وخارج الحرم الكمركي بعد تدقيق معاملاتها الكمركية ومعاينة البضاعة من قبلهم تبين أن وزن البضاعة بالمعاملة (84) طن وفي أمر التسليم الاجمالي للوزن (112) طن اي بفارق وزن (20)طن , ويعد ذلك تلاعبأ وتجاوزٱ على المال العام وهدره".وتابعت "تم إحالة ماتم ضبطه وفق محضر أصولي إلى قاضي تحقيق محكمة أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين المنجزين للمعاملة الكمركية في المنفذ الحدودي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط عجلتين محملتين بمادة الكرانيت في منفذ ميناء أم قصر الشمالي) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط عجلتين محملتين بمادة الكرانيت في منفذ ميناء أم قصر الشمالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).