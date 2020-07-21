موسكو: بوتين لم يقل يوما إن روسيا لا تحتاج إلى إيران في سوريا

2020/07/21 | 22:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة نفى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، أن يكون الرئيس فلاديمير بوتين، قد صرح بـ”عدم احتياج” روسيا إلى إيران.وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، عقد في ختام محادثات أجرياها في موسكو، علق لافروف على ما كتبه جون بولتون، المستشار السابق للرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، في كتاب مذكراته […]

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