مقتل زوجين مسنين حرقا لهذا السبب

2020/07/21 | 22:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أضرم مجموعة من الأشخاص النار في منزل زوجين مسنين في مقاطعة أوديشا الهندية، للاشتباه بممارستهما أعمال سحر وشعوذة، مما أسفر عن وفاتهما.ووفقا لصحيفة “هندوستان تايمز” الهندية، فإن سكان القرية اشتبهوا في ممارسة الزوجين شيلة وباسانتي بالوموش، للسحر، بعد وفاة 6 أشخاص من نيمابالي، لأسباب مختلفة على مدى الأسبوعين الماضيين، حيث أقدموا على حرقهما […]

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