المانيا تشكل فريق أعقاب اختطاف مواطنة ألمانية في بغداد

2020/07/21 | 22:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… شكلت وزارة الخارجية الألمانية فريق أزمة في أعقاب اختطاف مواطنة ألمانية في بغداد.وقال وزير الخارجية هايكو ماس يوم الثلاثاء خلال زيارة لليونان إن وزارة الخارجية بدأت النظر في القضية من أجل إيجاد “حل يضمن الشخص المعني وأمنه وسلامته”، دون أن يضيف أي تفاصيل.وكانت الوكالة الألمانية (د ب أ) قد نقلت عن متحدث […]

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