تشكيل فريق مشترك بين بغداد وطهران للسيطرة على فيروس كورونا

2020/07/21 | 22:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

أعلن وزير الصحة حسن التميمي، اليوم الثلاثاء، تشكيل فرق علمية مشتركة بين وزارتي الصحة، العراقية وا...





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