طفلة تبلغ من العمر 12 عاماً تستدرج أخرى أصغر وتقتلها عمداً

2020/07/21 | 22:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… كشفت الأجهزة الأمنية في مصر جريمة قتل طفلة (4 أعوام)، شنقا على يد طفلة (12 عاما) بسلك في أحد العقارات المهجورة في منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة.وفي تفاصيل الحادثة التي أوردتها صحيفة “اليوم السابع” المحلية، التي وقعت عندما خرجت المغدورة بصحبة والدتها لشراء بعض الحاجيات بمحيط مسكنها، وطلبت منها العودة إلى جدتها، مسافة صغيرة […]

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