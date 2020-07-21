اكتشاف خلايا خاصة لدى المتعافين من “كوفيد-19”

2020/07/21 | 22:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة درس علماء من الولايات المتحدة وسنغافورة طبيعة المناعة الخلوية التي تنشأ لدى المتعافين من “كوفيد-19″، واكتشفوا وجود خلايا تائية خاصة عندهم.وتفيد مجلة Nature، بأن النتائج التي حصل عليها الباحثون تكشف كيف تمكن هؤلاء المرضى من التغلب على المرض.واتضح لهم أن نشوء خلايا تائية ذات ذاكرة طويلة الأمد لدى المرضى ساعدهم على […]

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