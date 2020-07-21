2020/07/21 | 22:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- تمكنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ أم قصر الشمالي في محافظة البصرة من ضبط عجلتين محملتين بمادة الكرانيت المنشأ الهند تم إنجاز معاملاتها الكمركية من قبل مركز كمرك المنفذ والتلاعب بالوزن الاجمالي للبضاعة مما سببت هدراً بالمال العام.واوضح بيان لهيئة المنافذ الحدودية انه ” تمت عملية الضبط خارج الحرم الكمركي في سيطرة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط عجلتين محملتين بمادة الكرانيت تم التلاعب بالوزن وبفارق (20طن) في منفذ ميناء أم قصر الشمالي المركز الخبري الوطني.

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