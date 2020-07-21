الكشف عن تعاون عراقي – ايراني لتبادل المعلومات والسيطرة على جائحة كورونا

2020/07/21 | 22:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أعلن وزير الصحة حسن التميمي، الثلاثاء، تشكيل فرق علمية مشتركة بين وزارتي الصحة، العراقية والإيرانية لتبادل المعلومات في مجال الوقائية والسيطرة على جائحة كورونا.ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع)، وتابعتها /المعلومة/، عن التميمي قوله، إنه “تم خلال الزيارة تبادل المعلومات بشأن البرتوكولات العلاجية المستخدمة في الجمهورية الإسلامية في معالجة وباء كورونا المستجد”.وأضاف، […]

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