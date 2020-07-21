مكتب السيستاني يعلن يوم الأربعاء هو غرة شهر ذي الحجة

2020/07/21 | 22:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، الثلاثاء، أن يوم غد هو غرة شهر ذي الحجة....

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