الكشف عن محور مباحثات الكاظمي في طهران: الحدود والتهريب

2020/07/21 | 22:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، الثلاثاء، عن أن محور المباجثات التي يجريها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في طهران يتركز على ضبط الحدود ووقف التهريب.

وقال عضو اللجنة عامر الفايز لوكالة شفق نيوز، أن "رئيس الوزراء ناقش عدة ملفات مع المسؤولين الإيرانيين خلال زيارته إلى طهران، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين".

وأضاف أن "الوفد العراقي برئاسة الكاظمي ناقش في طهران ملف تصدير الغاز والطاقة الكهربائية إلى بغداد، خصوصا في فصل الصيف".

وأشار الفايز إلى أن "أحد المحاور الرئيسية للمباحثات تركز على ضبط الحدود والمنافذ البرية والبحرية والتعاون الأمني في تلك المنافذ، وإيقاف تهريب المواد غير صالحة الاستهلاك البشري والبضائع التالفة".

وصباح الثلاثاء، وصل الكاظمي إلى طهران في زيارة رسمية هي الأولى له خارج البلاد منذ تشكيل حكومته في أيار/مايو الماضي.

والتقى الكاظمي الرئيس الإيراني حسن روحاني والمرشد علي خامنئي ومسؤولين آخرين.

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