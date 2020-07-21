2020/07/21 | 22:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمن العراق والمنطقة على طاولة لقاء الكاظمي وشمخاني في طهران هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/21 | 22:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمن العراق والمنطقة على طاولة لقاء الكاظمي وشمخاني في طهران) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمن العراق والمنطقة على طاولة لقاء الكاظمي وشمخاني في طهران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).