مقتل عنصر بالحشد الشعبي واصابة اخر بهجوم لداعش في ديالى

2020/07/21 | 22:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بمقتل عنصر بالحشد الشعبي واصابة اخر بهجوم لداعش في ديالى.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "عنصرا بالحشد الشعبي قتل واصيب اخر بهجوم شنه داعش على نقطة مرابطة أمنية قرب قرية توكل في اطراف قضاء المقدادية".

واوضح ان "الاجهزة الامنية بدأت عملية تمشيط وتعقب في محيط منطقة الحادث".

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بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر امني في محافظة ديالى، الثلاثاء، بان مجهولين اقدموا على اغتيال مدني، فيما اصيب حنديان اثنان بنيران قناص لداعش في حادث أخر.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "مسلحين مجهولين اطلقوا النار على مدني قرب منزله في ناح

بغداد اليوم- بغداد

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، الثلاثاء، 21 تموز، 2020، تمكن قوات جهاز مكافحة الإرهاب بتفكيك شبكة تابعة لعناصر داعش انتشر افرادها في محافظتي صلاح الدين وكركوك.

وقال رسول في بيان تلقته (بغداد اليوم)،

بغداد اليوم - متابعة

ركزت دراستان بحثيتان جديدة حول فاعلية ارتداء الكمامة في الوقاية من فيروس كورونا بالتزامن مع بروز ارءا اشارت الى انها لا تؤدي اي دور.

وتقول الدراستان إن الكمامات تسهم بشكل فعال في وقف انتشار فيروس كورونا بين البشر، حتى لو كا

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