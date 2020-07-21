الحشد يعلن نقل 52 متوفيا بكورونا الى النجف

2020/07/21 | 22:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، عن دفن 52 متوفياً بفيروس كورونا المستجد.

وذكر اعلام الحشد ف...





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