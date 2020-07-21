الحلبوسي يبحث مع السفير الكويتي مواجهة أزمة كورونا

2020/07/21 | 22:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، سفير دولة الكويت في العراق سالم الزم...





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