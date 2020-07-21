أودري أزولي : بعد تحرير الموصل اليونسكو وضعت مبادرة لإعادة بناء التراث الثقافي

2020/07/21 | 23:02 - المصدر: فرانس 24

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يستضيف توفيق مجيد في هذه الحلقة من برنامج حوار السيدة أودري أزولي المديرة العامة لمنظمة اليونسكو، بعد مرور ثلاث سنوات على تحرير مدينة الموصل العراقية من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية ما الذي حضرته المنظمة لهذه المدينة؟ وكيف ترى المنظمة خروج الولايات المتحدة وإسرائيل من المنظمة؟ وكيف يتم العمل لحماية التراث الثقافي في ليبيا؟ وما المبادرة التي وضعتها اليونسكو خلال جائحة كورونا وإغلاق المدارس؟ وكيف تهتم المنظمة بالتراث المغمور بالمياه؟

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