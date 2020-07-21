الحلبوسي والسفير الكويتي يبحثان مواجهة أزمة كورونا

2020/07/21 | 23:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، مع سفير دولة الكويت في العراق سالم الزمانان، مواجهة أزمة كورونا، فضلاً عن عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

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