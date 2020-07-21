2020/07/21 | 23:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد اغلاقها.. الامل بحاجة الى 500 قنينة اوكسجين ونقل المصابين الى مستشفيين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/21 | 23:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد اغلاقها.. الامل بحاجة الى 500 قنينة اوكسجين ونقل المصابين الى مستشفيين) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد اغلاقها.. الامل بحاجة الى 500 قنينة اوكسجين ونقل المصابين الى مستشفيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).