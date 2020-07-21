2020/07/21 | 23:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كل منا له ذكريات ومواقف ومناسبات ووجوه واماكن وروائح واجواء و امنيات مرت في مساراسمه (العمر ..) وهذا العمر طال ام قصر فيه مراحل واطوار ان كانت بالتكوين الطبيعي للانسان من طفولة وشباب ومن ثم الشيخوخة ام من الاحداث والمنعطفات التي تفرضها ظروف الحياة على الشخص نفسه كالعمل والدراسة والارتباط والانجاب الى اخره من تغيرات …ولكل مرحلة من هذه المراحل لها احداثها وشخوصها والظرف الذي اوجدها وكل مرحلة فيها مايميزها عن غيرها من المراحل قد تكون سعيدة او حزينة او او او ..الخفعندما نقف نتأمل بمراحل العمر نجدها محطات عدت ونحن الان ايضا في احدى تلك المحطات التي ستصبح لاحقا مع اخواتها ..انت المعني بكل هذا فعمرك انطلق منذ لحظة الولادة وساري الى محطات مختلفة..



حتى لو لم تعجبك محطة ما في رحلتك فهي درس مفيد ومهم توظفه لمحطتك القادمة التي ستكون اجمل واثرى من التي سبقتها الى ان تصل لنهاية الرحلة بسلام ورضى تام على مامريت به من محطات في رحلتك..



واحرص على ان تكون منارة تهدي احسن السبل لرحلات لمن يأتون بعدك..مر انت بالايام لا تدع الايام تمر فيك واسرقو من العمر حياة قبل ان يسرق العمر اجمل لحظات حياتكم …

عمـــر ربيـــع✍🏼

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