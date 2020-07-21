خامنئي للكاظمي: نريد عراقا كريما مستقلا ونعارض أي شيء يضعف حكومته

2020/07/21 | 23:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، المرشد الإيراني علي خامنئي، على هامش زيارته الى العاصمة الإيرانية طهران.

خامنئي أكد خلال اللقاء أن إيران تريد عراقا كريما مستقلا، مبينا أن بلاده تعارض أي شيء يضعف الحكومة العراقية، وأن ما يهمها في العلاقات الثنائية هو المصالح والمصالح والأمن والكرامة والسلطة الإقليمية وتحسين الوضع في العراق.

ولفت الى أن إيران لا تتدخل في علاقات العراق مع الولايات المتحدة، واصفا المرجعيّة الدينية متمثلة بشخص السيد السيستاني بالنعمة العظيمة للعراق والحشد الشعبي أيضاً نعمة عظيمة أخرى يجب الحفاظ عليها.

وأضاف المرشد الإيراني، أن إيران لن تنسَ أبداً اغتيال أميركا لقاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وستوجّه حتماً ضربة مماثلة للأميركيين، مخاطبا الكاظمي قائلا،قتلوا ضيفكم في داركم واعترفوا بهذه الجريمة بشكل صريح وهذه ليست قضيّة بسيطة.

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