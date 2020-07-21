2020/07/21 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ياسين_المصري 5- الجنرال عبد الفتاح السيسي (رئيس الرُّهاب)يلاحظ القارئ العزيز أنني لم أتطرَّق في المقال السابق إلى ما كان يجب على الإخوان المتأسلمين فعله بهدف المحافظة على بقائهم في الحكم، وذلك لقناعتي بأنهم مهما فعلوا، فلن يسمح لهم بالبقاء على قمة السلطة أكثر ممَّا سُمِح لهم، وهو عام واحد فقط، وأن الأمر برمته لم يكن سوى خطة سرية مدبرة من قبل الفريق الاستئصالي في المجلس العسكري للتخلص منهم مرة واحدة وللأبد، ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شعب بين المطرقة والسندان 5/5 - ياسين المصري) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شعب بين المطرقة والسندان 5/5 - ياسين المصري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).