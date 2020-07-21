السعودي احمد هاشم: القرآن (شمل العديد من الأخطاء ... قدرت ب2500 خطأ) - سامي الذيب

2020/07/21 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_الذيب أنقل لكم مقالا وقعت عليه اليوم لكاتب سعودي يقول فيه أن الرسم الحالي للقرآن "شمل العديد من الأخطاء الإملائية والإعرابية والنحوية قدرت بـ2500 خطأ"ولا يذكر مؤلفه من أين أخذ هذا التقديرواترك لكم الجوابوللأمانة لا اعرف كاتب المقال ولم يشر فيه إلى إسمي--------------المصدر: يومية سعودية: آراء https://ww ......





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