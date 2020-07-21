2020/07/21 | 23:30 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسرائيليون يطالبون نتنياهو بالاستقالة بسبب معالجة أزمة كورونا واتهامات الفساد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/21 | 23:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسرائيليون يطالبون نتنياهو بالاستقالة بسبب معالجة أزمة كورونا واتهامات الفساد) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إسرائيليون يطالبون نتنياهو بالاستقالة بسبب معالجة أزمة كورونا واتهامات الفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).