2020/07/21 | 23:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن وكلاء شركة FAW الصينية في موسكو عن بدء بيع سيارات Bestune T77 المتطورة على أراضي الاتحاد الروسي.ومن أبرز ما يميز هذه المركبات هي التقنيات الحديثة والمميزة التي حصلت عليها قمرتها، إذ زودت واجهة القيادة فيها بمساعدات ذكية بتقنية الهولوغرام، يمكن من خلالها التحكم بمعظم خصائص السيارة عبر الأوامر الصوتية، كما حصلت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على مواصفات سيارة “فاو” الصينية الجديدة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على مواصفات سيارة “فاو” الصينية الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).