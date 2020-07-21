رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بإيران في أول زيارة رسمية له إلى الخارج

2020/07/21 | 23:45 - المصدر: فرانس 24

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يقوم رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي بزيارة إلى طهران، هي الأولى له إلى الخارج، التقى خلالها الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي عبر له عن دعم بلاده للعراق من أجل "الاستقرار والأمن".



كما التقى الكاظمي المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، الذي بدا غير مقتنعا بالعلاقات التي تربط بغداد بواشنطن، معتبرا أن التواجد الأمريكي في العراق "سبب لانفلات الأمن".

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