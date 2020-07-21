نقص حاد بالأوكسجين في النجف.. المحافظة لا تتنفس

2020/07/21 | 23:46 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأزمة تهدد حياة المصابين بالفيروس (Getty)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكد عضو خلية الأزمة في النجف طلال بلال، وجود نقص حاد بالأوكسجين في مستشفى الأمل التخصصي للأمراض الانتقالية، لافتًا إلى أن المحافظة في أزمة حقيقية ولا تتنفس.

قال بلال في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "النجف لا تتنفس نتيجة وجود نقص حاد بالأوكسجين في مستشفى الأمل التخصصي للأمراض الانتقالية بعدما أعلنت وزارة الصناعة عن عطل معمل الغاز السائل".

أوضح بلال أن "النجف في أزمة ليست طرفًا فيها وإن الطاقة الاستيعابية لمعمل الأوكسجين في النجف 1000 قنينة يوميًا بينما نحتاج إلى أكثر من 3000 قنينة غاز".

وطالب بلال الحكومة الاتحادية بـ"التدخل وبسرعة لوجود أزمة حقيقية في النجف وهذه الأزمة تهدد حياة المصابين بالفيروس خصوصًا الراقدين في ردهات الإنعاش الرئوي".

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