الملك سلمان يرأس جلسة مجلس الوزراء من المستشفى

2020/07/22 | 00:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

نشرت وكالة الأنباء السعودية على "تويتر" خبر اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان عبر الاتصال المرئي من مقره في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

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بغداد اليوم-متابعة

قالت مصادر سعودية إن الحالة الصحية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مستقرة، وذلك بعد دخوله مستشفى بالعاصمة الرياض أمس الاثنين بسبب التهاب في المرارة.

وكانت وسائل الإعلام الرسمية قد نقلت أمس عن بيان للديوان الملكي أن ا

بغداد اليوم - متابعة

أعلن البرلمان المصري، اليوم الاثنين، في جلسة سرية تفويضه وموافقته على تدخل القوات المسلحة المصرية لحماية الأمن القومي المصري على خلفية الأوضاع في ليبيا.

وقالت مصادر برلمانية وفقا لوسائل الإعلام المصرية، إن مجلس النواب وافق خل

بغداد اليوم- بغداد

نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحق سيد محمود مجد، الذي أدانه القضاء الإيراني في وقت سابق بتهمة التخابر مع "الموساد" الإسرائيلي، حول أماكن تواجد الجنرال الإيراني قاسم سليماني، قبل اغتيال مطلع 2020.

وقال المتحدث ب

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