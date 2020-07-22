كوردستان تدخل على خط الدجاج الإيراني وتبعث رسالة لبغداد

2020/07/22 | 00:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة اقليم كوردستان، الثلاثاء، التزامها بقرار زراعة بغداد بمنع استيراد الدجاج، وذلك بعد الحديث عن استيراد الدجاج من إيران.

وذكر بيان للوزارة، اشارة الى بيان وزارة الزراعة في الحكومة الاتحادية نود ان نوضح مايلي: بالاشارة الى كتاب رئاسة مجلس وزراء اقليم كوردستان المرقم (9415 في 7/11/2019 ) وهامش وزيرة الزراعة والموارد المائية في حكومة اقليم كوردستان تم اجراء اللازم بخصوص منع استيراد الدجاج المجزر الكامل، الدجاج الحي وبيض المائدة.

وأضاف "لم يتم منح اي اجازة او اعطاء موافقة من قبل وزارتنا لاستيراد المنتجات المذكورة أعلاه من تاريخ إبلاغ وزارتنا بقرار منع الاستيراد".

وتابعت "ان وزارتنا تمنح الموافقة بالسماح بإدخال مقطعات ومصنعات الدجاج بالاستناد إلى كتب رسمية صادرة من وزارة الزراعة في الحكومة الاتحادية التي تصلنا من ممثلية حكومة الإقليم في بغداد حيث ترسل هذه الكتب من قبلهم الى مجلس وزراء حكومة الاقليم ومن خلالهم يتم تحويل هذه الكتب الى وزارتنا".

وكانت وزارة الزراعة العراقية اعلنت عدم منحها أي إجازة استيراد للدجاج الكامل وبيض المائدة والأسماك الحية والمجمدة والمبردة من أجل الاعتماد على المنتج المحلي.

وقالت إنها تشجب ما تناولته وسائل الإعلام المختلفة عن استيراد الدجاج من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقالت ايضاً إنها فاتحت ممثلة إقليم كردستان في بغداد لغرض مفاتحة وزارة الزراعة والموارد المائية في الإقليم بعدم منح اي اجازة استيراد للدجاج وبيض المائدة.

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