أبو حالوب يوقع على كشوفات النجف

2020/07/22 | 00:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيأة الادارية لنادي النجف الاشرف الرياضي تعاقدها اليوم الثلاثاء ، مع لاعب الزوراء محمد عبد الزهرة لتمثيل الفريق في الموسم الحديد.

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