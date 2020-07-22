دبلوماسي ايراني: زيارة الكاظمي لطهران ناجحة بكل التفاصيل

2020/07/22 | 00:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادوصف الدبلوماسي السابق هادي افقهي، الثلاثاء، زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالناجحة بكل التفاصيل، مبينا ان لقاء الخامنئي بالكاظمي يدلل على أهمية وعمق العلاقة بين ايران والعراق .وقال افقهي في تصريح متلفز، ان " زيارة الكاظمي الى ايران ناجحة وبحثت التنسيق المشترك في كافة المجالات".واضاف ان "الكاظمي وروحاني لم يتطرقا الى موضوع الوساطة الإقليمية وان الموضوع قديم جديد لم يفضي الى أي نتائج نتيجة الطرف السعودي لم يهتم بها "وتابع ان "واشنطن تعرقل الوساطة الإيرانية مع السعودية ولا ترغب بعودة العلاقات ايران لا شأن لديه بعلاقات العراق مع الدول الأخرى وهذا شان".

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