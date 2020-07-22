وزير التجارة يعلن من كربلاء : مستحقات الفلاحين أكثر من 300 مليار دينار

2020/07/22 | 00:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلن وزير التجارة الدكتور علاء الجبوري ، مساء الثلاثاء، إن ” المبالغ التي تم تحديدها من قبل وزارة المالية لتغطية مستحقات الفلاحين والمزارعين الذين سوقوا محصولهم هذا العام وصلت الى ثلاث مئة مليار ومائتين وثلاثة وخمسين مليون دينار .وذكر الجبوري على هامش زيارته كربلاء في […]

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