سياسي الماني يطالب بالكشف عن مصير الناشطة المختطفة في بغداد

2020/07/22 | 00:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/منى محمد زيارة/..طالب عضو مجلس الامناء في الحزب الالماني الحاكم مصطفى العمار بضرورة العمل الجاد للكشف عن مصير الناشطة الالمانية هيلا ميفيس التي اختطفت في بغداد من قبل جهة مجهولة .ودعا العمار في تصريح صحفي الحكومة العراقية والجهات المختصة لتحمل مسؤوليتها منوها الى انه,اجرى اليوم محادثات مكثفة مع عدد من المسؤولين العراقيين ومختلف الدبلوماسيين […]

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