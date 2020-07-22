2020/07/22 | 01:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علاء عبد الزهرة: افتخر لتمثيل النوارس والقيثارة.. نتدرب يومياً استعداداً للتصفيات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/22 | 01:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاء عبد الزهرة: افتخر لتمثيل النوارس والقيثارة.. نتدرب يومياً استعداداً للتصفيات) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاء عبد الزهرة: افتخر لتمثيل النوارس والقيثارة.. نتدرب يومياً استعداداً للتصفيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).