من أعلام التصوف: الفضيل بن عياض(1-2) - ميثم الجنابي

2020/07/22 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ميثم_الجنابي للمتصوفة في طرائقها طرقا لا تحصى.



تماما كما أن الاختلاء بالجسد هو الاختلاء بالكون وما فيه، والانزواء بالروح هو عين الانفتاح على خباياه وإشكالاته.



وفي هذا الكلّ المحير للمنطق تكمن الوحدة الحية للشخصية الصوفية الكبرى في ابتلائها وبلائها، ومنازلها ومنازلاتها، وعنائها ومعاناتها، ومكابداتها واكتشافاتها معنى الحقيقة وحقيقة المعنى.



فالطريق الصوفي في بدايته كسر للإرادة، وفي وسطه مساعي متنوعة لصهرها وإ ......





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