2020/07/22 | 01:06 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- روحاني:التبادل التجاري الى 20 مليار ونشهد منعطفاً في العلاقات بين طهران وبغداد طهران – الزمان ط أبلغ المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الثلاثاء رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي يزور طهران أن بلاده لن تتدخل في علاقة بغداد بواشنطن، لكنّه حذر من أن الوجود الأميركي على حدود الجمهورية الإسلامية يتسبب بانفلات أمني.
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[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خامنئي للكاظمي:ايران لن تنسى مقتل سليماني وستوجه ضربة انتقامية للأمريكيين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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