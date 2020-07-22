خامنئي‭ ‬للكاظمي‭:‬ايران‭ ‬لن‭ ‬تنسى‭ ‬مقتل‭ ‬سليماني‭ ‬وستوجه‭ ‬ضربة‭ ‬انتقامية‭ ‬للأمريكيين

2020/07/22 | 01:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬روحاني‭:‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬الى‭ ‬20‭ ‬مليار‭ ‬ونشهد‭ ‬منعطفاً‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬وبغداد طهران‭ – ‬الزمان ط‭ ‬أبلغ‭ ‬المرشد‭ ‬الأعلى‭ ‬الإيراني‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬الذي‭ ‬يزور‭ ‬طهران‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬لن‭ ‬تتدخل‭ ‬في‭ ‬علاقة‭ ‬بغداد‭ ‬بواشنطن،‭ ‬لكنّه‭ ‬حذر‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الوجود‭ ‬الأميركي‭ ‬على‭ ‬حدود‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬يتسبب‭ ‬بانفلات‭ ‬أمني‭.[…]

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