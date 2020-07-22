أصعب زيارة الى ايران

2020/07/22 | 01:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام مرشد‭ ‬الثورة‭ ‬الايرانية‭ ‬الأعلى‭ ‬قالها‭ ‬بصراحة‭ ‬اليوم،‭ ‬في‭ ‬أنّ‭ ‬“ايران‭ ‬لن‭ ‬تنسى‭ ‬اغتيال‭ ‬الجنرال‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني‭ ‬وسنوجه‭ ‬ضربة‭ ‬انتقامية‭ ‬للامريكيين‭ ‬“‭.‬هذه‭ ‬الجملة‭ ‬التي‭ ‬سمعها‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬،‭ ‬هي‭ ‬ملخص‭ ‬الحصيلة‭ ‬التي‭ ‬سيعود‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬هناك‭ ‬وهي‭ ‬اصعب‭ ‬زيارة‭ ‬اداها‭ ‬مسؤول‭ ‬عراقي‭ ‬الى‭ ‬ايران‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬عقدين‭ ‬من‭ ‬الزمان‭.‬ […]

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