المرأة الألمانية أبلغت صديقاتها قبل خطفها في بغداد انّ مصيرها مثل الهاشمي

2020/07/22 | 01:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭- ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬أن‭ ‬مواطنة‭ ‬المانية‭ ‬تعرضت‭ ‬للخطف‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭ ‬خارج‭ ‬مكتبها‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬بغداد‭.‬وقال‭ ‬نواب‭ ‬ان‭ ‬العملية‭ ‬تستهدف‭ ‬الامن‭ ‬الذي‭ ‬يسعى‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬الى‭ ‬ارسائه‭ ‬في‭ ‬العراق‭ .‬وكانت‭ ‬هيلا‭ ‬ميفيس،‭ ‬التي‭ ‬تدير‭ ‬برامج‭ ‬فنية‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬‮«‬بيت‭ ‬تركيب‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬ينظم‭ ‬فعاليات‭ ‬فنية،‭ ‬قد‭ ‬غادرت‭ ‬مكتبها‭ ‬‮«‬على‭ […]

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