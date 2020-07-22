الجيش المصري يعلن إحباط هجوم إرهابي شمال سيناء

2020/07/22 | 01:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت القوات المسلحة المصرية، إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الإرتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد بإستخدام 4 عربات وعدد من الارهابيين التكفيرية.

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