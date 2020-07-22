ترامب: اللقاح ضد كورونا يتطور بسرعة تفوق توقعات الجميع

2020/07/22 | 01:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن اللقاح ضد كورونا يتطور بأسرع مما يتوقع الجميع، داعيا المواطنين لارتداء كمامات الوجه في حالة تعذر تطبيق التباعد الاجتماعي، وذلك في أول مؤتمر صحفي بشأن تطورات كورونا يعقده الرئيس منذ نهاية أبريل الماضي.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، إن "أزمة كوفيد-19 ستسوء حتما، للأسف، قبل أن تتحسن"، مضيفا "لا أحب أن أقول ذلك لكن هذه هي الحقيقة".

وأضاف ترامب أن "بعض المناطق في بلدنا تبلي بلاء حسنا جدا، وهناك مناطق أخرى أداؤها أقل جودة"، داعيا "الجميع" إلى وضع كمامات عندما يتعذّر عليهم احترام قواعد التباعد الاجتماعي.

وأشاد الرئيس الأميركي بالإجراءات التي اتخذتها إدارته لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أن "اللقاحات ضد كورونا تتطور بأسرع مما يتوقع الجميع، وإن الجيش جاهز لتوزيع اللقاحات فور التوصل إليها وإنتاجها".

وكان نائب الرئيس الأميركي السابق، والمرشح الديمقراطي الحالي للرئاسة جو بايدن، قال الثلاثاء إن "ترامب تخلى عن الأميركيين"، وإنه "لا يفعل ما فيه الكفاية لمواجهة المرض لأنه لا يهتم".

لكن ترامب قال في المؤتمر الصحفي إن إدارته "اتخذت إجراءات وقائية أنقذت أرواح الملايين"، مضيفا أنه "لا يريد إدارة الأزمة بل إنهاءها، والحصول على لقاح هو أولوية".

وأكد ترامب أن "الولايات المتحدة أجرت أكثر من خمسين مليون فحص لكورونا، وأن معدلات الوفيات في البلاد أدنى من معظم دول العالم".

وأعلن البيت الأبيض، نهاية أبريل الماضي، إلغاء المؤتمر الصحفي اليومي المخصص لتطورات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، بعد الجدل الذي أعقب اقتراح الرئيس الأميركي استخدام المطهرات لعلاج المرضى من فيروس كورونا.

وتزايدت الإصابات بمرض كورونا في الولايات المتحدة، إذ تقترب البلاد من تسجيل الإصابة رقم 4 ملايين بالمرض، توفي منهم أكثر من 141 ألفا، فيما أصبحت ولاية كاليفورنيا يوم الثلاثاء ثاني ولاية أميركية بعد نيويورك تسجل أكثر من 400 ألف حالة إصابة بمرض كوفيد-19 طبقا لإحصاءات رويترز.

ويوشك الكونغرس حاليا على مناقشة مشروع قانون آخر لتحفيف آثار فيروس كورونا ومد يد العون في مواجهة الجائحة وتخفيف الآلام الاقتصادية التي تسببت فيها.

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