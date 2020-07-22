زيارة الكاظمي وفشل الرهانات

2020/07/22 | 06:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي لطهران والتي اصبحت اول زيارة خارجية للكاظمي بعد تاجيل زيارته المقررة للملكة العربية السعودية بسبب "الوعكة ال...

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