هاشتاغ: #ظريف_اهلا_بك_في_العراق + فيديو

2020/07/22 | 07:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد (العالم) 2020.07.22 - قبل يومين زار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف العراق..زيارة أكدت طهران أنها لتعزيز العلاقات المميزة مع بغداد ودعم ...

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