2020/07/22 | 07:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مؤسسة السجناء السياسيين، و هيئة التقاعد الوطنية انه سيتم اطلاق رواتب محتجزي رفحاء وفق القرار الخاص بهم الصادر مؤخرا من مجلس الوزراء.

وزار وفد مؤسسة السجناء السياسيين برئاسة حسين السلطاني هيئة التقاعد الوطنية وكان باستقبال الوفد إياد محمود هادي رئيس الهيئة .

وذكر بيان صادر عن المؤسسة اليوم الاربعاء انه وبعد التداول طالب السلطاني من رئيس الهيئة الوقوف إلى جنب هذه الشريحة المضحية وتقديم ما يستطيع لإنصافهم وارجاع رواتبهم حسب القانون.

من جانبه وعد محمود، بتقديم كل التسهيلات والمساعدة لعبور الأزمة الحالية وانصاف المشمولين بقانون المؤسسة .

كما شددت شذى عاشور الممثلة القانونية لهيئة التقاعد على المطالبة بأخذ تعهدات من قبل المشمولين بقانون المؤسسة بعدم إستلامهم رواتب من أي دائرة أخرى.

وفيما يخص مزدوجي الرواتب سوف يحل الموضوع قريبا بمتابعة شخصية من قبل رئيس المؤسسة مع وزارة المالية ،اما بشأن رواتب محتجزي رفحاء فسيطلق وفق قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2020 وتم تشكيل لجنة بين مؤسسة السجناء وهيئة التقاعد الوطنية لإنجاز وإكمال الإجراءات بأسرع وقت وكل من اكمل إجراءاته في المديريات سيطلق راتبه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اطلاق رواتب محتجزي رفحاء وفق قرار مجلس الوزراء) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اطلاق رواتب محتجزي رفحاء وفق قرار مجلس الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).