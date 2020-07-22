إثيوبيا تُنهي المرحلة الأولى من ملء سد النهضة

2020/07/22 | 07:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إثيوبيا اليوم الثلاثاء، انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة، فيما برر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد البدء بملء سد النهضة بزيادة نسبة الأمطار، في الوقت الذي أكد فيه وزير الري السوداني ياسر عباس أنه جرى الاتفاق في القمة الإفريقية المصغرة على مواصلة المفاوضات لتجاوز النقاط الخلافية بشأن سد النهضة.وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي […]

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