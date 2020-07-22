منتدى اقتصادي للمهتمين بالاستثمار بالأردن

2020/07/22 | 07:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت هيئة الاستثمار الأردنية وبالتعاون مع مجلس الأعمال العراقي منتدى اقتصاديا بحضور نخبة من رجال المال والأعمال العراقيين والمهتمين بالاستثمار في الأردن من خلال تقنية الاتصال المرئي عن بعد.وشارك في المنتدى الذي عقد اليوم الثلاثاء بعنوان “العلاقات الاقتصادية الأردنية العراقية والبيئة الاستثمارية والفرص المتاحة بين البلدين” رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني، وسفير جمهورية […]

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