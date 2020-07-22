فنان مشهور لا يعلم بوفاة رجاء الجداوي

2020/07/22 | 08:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت عزيزة كساب، زوجة الفنان المصري المنتصر بالله، عن تفاصيل حالته الصحية، كاشفة مفاجأة من العيار الثقيل، أنه لا يعلم بوفاة الفنان فاروق الفيشاوي والفنانة رجاء الجداوي.قالت السيدة عزيزة كساب، زوجة الفنان الكوميدي المنتصر بالله، في تصريحات خاصة مع موقع “اليوم السابع”، إن حالته الصحية مستقرة وتحسنت عن ذي قبل، موضحة أنه أوقف جلسات […]

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