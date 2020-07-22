نجمة ستار اكاديمي تتعرض للضرب المبرح

2020/07/22 | 08:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادعت الفنانة التونسية أماني السويسي، أنها تعرضها للضرب من قبل متعهد الحفلات سفيان السيالة.ونشرت أماني فيديو عبر “انستجرام” تظهر فيه وهي تستلقي على سرير بأحد المستشفيات، وتبكي بحرقة وتقول بأنها تعرضت للضرب والإهانة من قبل متعهد الحفلات بعدما طالبته بحقها.وقالت أماني: “متعهد الحفلات سفيان سيالة قام بضربي ركلاً بقدميه وعلى رأسي، كل […]

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