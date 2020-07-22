الذهب يرتفع والفضة تحلق

2020/07/22 | 08:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قفزت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة أثناء التعاملات، الثلاثاء، مسجلة أعلى مستوى لها في حوالي 9 سنوات بدعم من تراجع الدولار وتوقعات بمزيد من الإجراءات التحفيزية لإحياء الاقتصادات التي تعاني من تداعيات جائحة كوفيد-19.وبحلول الساعة 14:55 بتوقيت غرينتش، كان سعر الذهب في المعاملات الفورية مرتفعا 1.1 بالمئة عند 1835.30 دولار للأوقية بعد أن […]

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