دجاج فاسد منذ 2016 في الأسواق اللبنانية

2020/07/22 | 08:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت وزارة الصحة في لبنان رفقة شعبة المكافحة في الجمارك، يوم الثلاثاء، 3 مستودعات في منطقة زكريت، في قضاء المتن تعيد تصنيع لحوم منتهية الصلاحية منذ العام 2016 و2017.وقال وزير الصحة حمد حسن، خلال تفقده مستودعات الدجاج الفاسد، “يبدو واضحا الارتكاب فيها من حيث نوعية الدجاج وتزوير التواريخ مع توضيب لصالح سوبرماركات ومؤسسات شهيرة”.[…]

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