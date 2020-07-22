دولة تعتقل شقيق مايا دياب وتسلمه لاميركا

2020/07/22 | 08:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فوجئ الوسط الفني والإعلامي بالمعلومات المتناقلة عن أن الموقوف غسان دياب الذي سلّمته قبرص إلى الولايات المتحدة الأمريكية بتهمة غسل أموال هو شقيق الفنانة اللبنانية مايا دياب.وكانت الأخبار تحدثت عن الاشتباه بارتباط دياب بحزب الله، وبأنه يواجه تهمة غسل حوالي مئة ألف دولار تعود إلى تشرين الأول/أكتوبر 2016 وتهمتين بالتآمر لغسل ما يزيد عن […]

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